Путин изменил перечень относящихся к гостайне сведений

Президентский указ вносит изменения в перечень сведений об экономике, которые относятся к гостайне. Список дополнен сведениями, «раскрывающими основы государственной политики» в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки

Президент России Владимир Путин подписал указ с внесением изменений в перечень сведений, которые относятся к государственной тайне.

Теперь в список входят «сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации». Полномочия по распоряжению такими сведениями получило Главное управление специальных программ президента (ГУСП).

Эти сведения значатся в списке под номером 33.1 в разделе сведений об экономике, науке и технике.

При этом в перечне относящихся к гостайне данных под пунктом 33 названы «сведения о мобилизационной подготовке и мобилизации органов государственной власти, органов местного самоуправления или организаций, а также раскрывающие планы, содержание или результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области мобилизационной подготовки и мобилизации органов государственной власти, органов местного самоуправления или организаций».

В этот пункт, согласно указу, вносятся сведения о мобилизации или мобилизационной подготовке иных государственных органов или результаты научных работ в этой области.

Среди прочих изменений: Минэкономразвития получили полномочия по распоряжению сведениями о финансовой или денежно-кредитной деятельности, «преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства». Ранее такие полномочия имели только Минфин и Банк России.

Всего в перечне относящихся к гостайне сведений 119 пунктов, четыре из них имеют подпункты. Из них 28 относятся к военной информации, 40 — к экономике, науке и технике, 15 — к внешней политике и экономике и еще 36 — к разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности.