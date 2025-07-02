В России заявили об устранении угрозы вымирания амурского тигра

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания. Об этом заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко на фотовыставке «Земля больших кошек» в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. Очень многое было сделано», — сказал он. Он напомнил, что в 2013 году численность амурских тигров в России была 430 особей. Сейчас их — 750.

«Цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена», — сказал он.

В 2023 году Владимир Путин поблагодарил ученых за обеспечение безопасной жизни амурским тиграм. Президент подчеркнул, что День тигра является одним из самых ярких и важных событий в общественной и культурной жизни не только Дальнего Востока, но и России в целом.