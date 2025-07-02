В России заявили об устранении угрозы вымирания амурского тигра
Амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания. Об этом заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко на фотовыставке «Земля больших кошек» в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. Очень многое было сделано», — сказал он. Он напомнил, что в 2013 году численность амурских тигров в России была 430 особей. Сейчас их — 750.
«Цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена», — сказал он.
В 2023 году Владимир Путин поблагодарил ученых за обеспечение безопасной жизни амурским тиграм. Президент подчеркнул, что День тигра является одним из самых ярких и важных событий в общественной и культурной жизни не только Дальнего Востока, но и России в целом.
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