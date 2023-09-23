Путин поблагодарил ученых, помогающих амурским тиграм

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Президент Владимир Путин поблагодарил ученых, обеспечивающих безопасную жизнь амурского тигра, «хозяина амурской тайги». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Особые слова признательности — ученым, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтерам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно <...> создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра», — отметил Путин.

Президент отметил, что День тигра — один из наиболее ярких, «значимых событий в общественной, культурной жизни российского Дальнего Востока и всей страны». Он сообщил, что масштабные проекты людей, которые содействуют сохранению «нашего уникального природного богатства», обладают «огромным просветительским, консолидирующим потенциалом».

День тигра на Дальнем Востоке отмечается в четвертое или последнее воскресенье сентября. Это экологический праздник, идея которого возникла в 2000 году. Цель дня — стремление заставить людей задуматься о необходимости сохранить на Земле амурских тигров, который является самым северным подвидом тигров.

Международный день тигра — праздник, установленный на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле, в Санкт-Петербурге, отмечается 29 июля.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России.