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Общество ,  
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На севере Индии разбился вертолет с паломниками. Видео

На севере Индии при крушении вертолета с паломниками погибли 7 человек

На севере Индии разбился вертолет с паломниками. Видео
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В Индии разбился вертолет, все семь человек на борту погибли, сообщило агентство ANI. Вертолет летел из индуистского святилища Кедарнатх в индийском штате Уттаракханд.

Вертолет принадлежал компании Aryan Aviation. Одним из пассажиров был ребенок в возрасте одного года 11 месяцев.

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Авиакатастрофа произошла в воскресенье в 5:30 по местному времени (3:00 мск).

После падения вертолет загорелся. По словам местных властей, крушение могло быть вызвано неблагоприятными погодными условиями.

Hindustan Times пишет, что деятельность авиакомпании после катастрофы приостановили.

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Полина Минаева
Индия Вертолет авиакатастрофа происшествия
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