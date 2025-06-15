На севере Индии при крушении вертолета с паломниками погибли 7 человек

На севере Индии разбился вертолет с паломниками. Видео

Video

В Индии разбился вертолет, все семь человек на борту погибли, сообщило агентство ANI. Вертолет летел из индуистского святилища Кедарнатх в индийском штате Уттаракханд.

Вертолет принадлежал компании Aryan Aviation. Одним из пассажиров был ребенок в возрасте одного года 11 месяцев.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье в 5:30 по местному времени (3:00 мск).

После падения вертолет загорелся. По словам местных властей, крушение могло быть вызвано неблагоприятными погодными условиями.

Hindustan Times пишет, что деятельность авиакомпании после катастрофы приостановили.