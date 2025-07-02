Алиханов предложил ввести закон о доле российских лайнеров у перевозчиков

Video

Увеличение в авиапарках российских авиакомпаний доли самолетов отечественного производства до 50% должно быть закреплено законодательно, заявил в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации глава Минпромторга Антон Алиханов.

«У нас в 309 указе президента [Владимира Путина] есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это требует, в том числе, законодательного закрепления и дальнейшего развития», — сказал Алиханов.

Указ президента от 7 мая 2024 года № 309 устанавливает приоритетные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Согласно документу, одной из национальных целей развития является «увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50 процентов по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50 процентов».

Также в ходе правительственного часа Алиханов заявил об увеличении в несколько раз выпуска продукции в российском оборонно-промышленном секторе.

Он отметил, что объемы производства были увеличены кратно по всем видам вооружений.



По словам главы Минпромторга, в России активно расширяются мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для покрытия нужд спецоперации на Украине и наращивания экспорта военной техники.