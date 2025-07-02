Алиханов предложил ввести закон о доле российских лайнеров у перевозчиков
Увеличение в авиапарках российских авиакомпаний доли самолетов отечественного производства до 50% должно быть закреплено законодательно, заявил в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации глава Минпромторга Антон Алиханов.
«У нас в 309 указе президента [Владимира Путина] есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это требует, в том числе, законодательного закрепления и дальнейшего развития», — сказал Алиханов.
Указ президента от 7 мая 2024 года № 309 устанавливает приоритетные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Согласно документу, одной из национальных целей развития является «увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50 процентов по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50 процентов».
Также в ходе правительственного часа Алиханов заявил об увеличении в несколько раз выпуска продукции в российском оборонно-промышленном секторе.
Он отметил, что объемы производства были увеличены кратно по всем видам вооружений.
По словам главы Минпромторга, в России активно расширяются мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для покрытия нужд спецоперации на Украине и наращивания экспорта военной техники.
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