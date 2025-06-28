В ДТП под Минском погибли четверо россиян

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В Минском районе автомобиль с российскими гражданами попал в ДТП, сообщила пресс-служба белорусского Следственного комитета.

Такси марки Skoda, в котором находились россияне, столкнулось с автомобилем Mercedes, который двигался по трассе М2 в сторону аэропорта белорусской столицы.

За рулем Mercedes находился 26-летний водитель, он был в нетрезвом состоянии, уточнили в ведомстве.

Авария произошла около 5:20 мск рядом с деревней Слободщина.

«Он [водитель Mercedes] совершил столкновение с автомобилем такси, двигавшимся в попутном направлении. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение», — говорится в сообщении.

В результате погибли четверо граждан России — две женщины и двое подростков 13 и 17 лет. Водителя автомобиля Skoda госпитализировали с травмами, водитель Mercedes и его пассажир не пострадали.

В отношении подозреваемого виновника ДТП завели уголовное по ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса Белоруссии — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.