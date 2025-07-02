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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве уволили уполномоченного по защите языка Тараса Кременя

Сюжет
Военная операция на Украине
Тарас Кремень
Тарас Кремень (Фото: Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом)

Кабинет министров Украины снял с должности уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, сообщает украинское издание «24 канал».

Его уволили в связи с истечением контракта, 8 июля 2025 года он уходит с поста. На его место пока никто не назначен.

Также агентство сообщает, что 21 депутат Верховной рады поддержал обращение с просьбой снова вернуть Кременя на должность.

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Уполномоченный по защите государственного языка в Украине — это должностное лицо, следящее за соблюдением норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он рассматривает жалобы на нарушения языкового законодательства и занимается вопросами защиты прав на использование украинского языка.

Кремень занимал эту должность с 2020 года, он также является соавтором закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Российский МИД назвал этот закон «принудительной и фактически тотальной» украинизацией, а некоторые пункты — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни.

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Александра Озерова
Украина украинский язык отставка увольнение
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