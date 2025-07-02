В Киеве уволили уполномоченного по защите языка Тараса Кременя
Кабинет министров Украины снял с должности уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, сообщает украинское издание «24 канал».
Его уволили в связи с истечением контракта, 8 июля 2025 года он уходит с поста. На его место пока никто не назначен.
Также агентство сообщает, что 21 депутат Верховной рады поддержал обращение с просьбой снова вернуть Кременя на должность.
Уполномоченный по защите государственного языка в Украине — это должностное лицо, следящее за соблюдением норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он рассматривает жалобы на нарушения языкового законодательства и занимается вопросами защиты прав на использование украинского языка.
Кремень занимал эту должность с 2020 года, он также является соавтором закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Российский МИД назвал этот закон «принудительной и фактически тотальной» украинизацией, а некоторые пункты — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни.
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