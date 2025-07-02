Роскомнадзор подтвердил блокировку «Декларатора»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор подтвердил, что осуществляет блокировку сайта проекта «Декларатор», который публикует открытые данные о доходах российских чиновников, депутатов, судей и других публичных должностных лиц.

«Доступ к ресурсу ограничен на основании решения суда», — говорится в ответе пресс-службы Роскомнадзора РБК.

Адрес declarator.org также появился в сервисе проверки ограничения доступа к сайтам, созданного Роскомнадзором. По данным сервиса, адрес был включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

С просьбой ограничить доступ к сайту «Декларатора» в Советский районный суд Астраханской области обратилась областная прокуратура. В исковом заявлении говорится, что данные, которые размещает «Декларатор», публикуются на официальных сайтах и предоставляются СМИ в определенном порядке. «Декларатор» же не входит в перечень ресурсов, на которых такие данные могут публиковаться, утверждает прокуратура. В итоге происходит нарушение прав субъектов персональных данных, делает вывод она.

Прокуратура попросила суд признать информацию на портале «обрабатываемой с нарушением требований федерального законодательства», а также обязать Роскомнадзор ограничить доступ к сайту «Декларатора».

Суд согласился с доводами истца и 16 мая вынес определение о блокировке.

В проекте «Декларатор» не согласны с выводами прокуратуры. На его сайте говорится, что по закону «О персональных данных» согласие на обработку таких данных не требуется, если их раскрытия требует закон. Так как проект использует только открытые и законные источники, ему не нужно получать согласие субъектов персональных данных, утверждают там.

В разговоре с РБК координатор проекта Иван Лузин также подчеркнул, что на сайте публикуется только информация из открытых и официальных источников. В «Деклараторе» уверены, что информация, которую публикует проект, — общественно значимая и должна быть доступной максимальному числу людей, добавил Лузин: «Именно этим распространением и прозрачностью работы органов власти и людей, которые в них работают, мы и занимаемся».

Проект «Декларатор» существует с 2011 года. Сейчас на сайте проекта содержится информация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 1,3 млн людей — депутатов, чиновников, судей, сотрудников госкорпораций и так далее.