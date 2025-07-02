В Польше ликвидировали похищавшую мигрантов банду украинцев
Польская полиция ликвидировала преступную группу украинцев, которая занималась похищением нелегальных мигрантов, сообщила газета Rzeczpospolita.
В отношении четырех человек завели уголовное дело о похищении и незаконном пересечении границы.
В середине июня полиция узнала от гуманитарной организации, что в Польше двух граждан Эфиопии похитила банда, требующая выкуп. В сообщении преступники угрожали, что если требования не будут выполнены, то жертв убьют. В переписке содержались фотографии голых связанных мужчин.
Похищенные воспользовались моментом невнимательности преступников и скрылись. Их заметил прохожий, который вызвал полицию и скорую помощь. Позже их передали пограничникам.
Сотрудники полиции быстро установили лиц, ответственных за похищение. Однако до задержания подозреваемые покинули Польшу и отправились в Литву.
Правоохранители установили, что эти же лица причастны к другому преступлению — похищению трех граждан Мали в Латвии. Мужчин связали и заперли в багажнике. Одну из жертв привязали к дереву и избили деревянной дубинкой. Видеозапись пыток отправили семье с требованием выкупа.
Спустя некоторое время подозреваемые вернулись в Польшу. Сотрудникам полиции удалось их задержать, членов банды доставили в прокуратуру. Троих человек арестовали.
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