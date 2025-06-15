В Румынии двух украинцев оштрафовали при ввозе в страну $1,4 млн
На румыно-украинской границе задержали двух граждан Украины при попытке ввезти в страну $1,4 млн, сообщила пограничная полиция Румынии.
На пункте пропуска Сирет таможенники обнаружили у мужчины $810 тыс., а у женщины — $590 тыс.
Суммы не задекларировали в соответствии с действующими правовыми нормами, касающимися ввоза наличных в иностранной или национальной валюте в страну. Так, в Румынию запрещен ввоз денег свыше €10 тыс., или $11,6 тыс.
Деньги конфисковали для дальнейшего расследования. Каждого гражданина Украины оштрафовали на 15 тыс. леев, или около $3,5 тыс.
В начале июня в России таможенники пресекли попытку ввоза 18 немецких государственных наград периода Первой мировой войны. Предметы обнаружили в двух немецких посылках, их общая рыночная стоимость оценивается примерно в 1,5 млн руб.
Таможенники выяснили, что посылку оформлял москвич. Ее должны были получить родственники в Ставрополе. Задержанный объяснил, что награды были приобретены для личной коллекции. Следователи возбудили уголовное дело.
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