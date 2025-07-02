Трое жителей Запорожья были задержаны за перевод денег ВСУ

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На территории Запорожской области были задержаны трое жителей за перечисление денежных средств вооруженным силам Украины. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в РБК.

В ходе оперативных мероприятий Федеральная служба безопасности установила, что двое жителей Мелитополя и села Малая Белозерка (Васильевский район), а также гражданка из Энергодара перечисляли деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооружёнными силами Украины.

Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области были возбуждены уголовные дела по статье 275 УК (госизмена). От задержанных получены признательные показания, их заключили под стражу.

Виновным может грозить пожизненный срок лишения свободы.

Ранее 23 июня сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух местных жительниц за сотрудничество с Службой Безопасности Украины. Задержанные собирали и передавали СБУ сведения о местах дислокации российских военных и военной техники. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.