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Глава Татарстана встретился с Эрдоганом в Турции

Глава Татарстана встретился с Эрдоганом в Турции
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Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре по личной инициативе турецкого лидера, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

«Президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Реджеп Эрдоган, узнав о его визите, пригласил <...> на встречу», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Галимовой, Эрдоган с теплотой вспоминал свою поездку в Казань для участия в саммите БРИКС. Пресс-секретарь также передает слова турецкого президента о вкладе Минниханова в развитие отношений России с исламскими странами.

«С большим уважением наблюдаю и хочу отметить ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира», — сказал Эрдоган.

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Реджеп Тайип Эрдоган&nbsp;и&nbsp;Дональд Трамп

Как сообщает турецкое издание Anadolu, встреча прошла в штаб-квартире Партии справедливости и развития в закрытом для прессы режиме.

В октябре 2024 года Эрдоган прилетал в Казань на саммит стран БРИКС, в аэропорту его встретил Минниханов. В рамках саммита турецкий лидер также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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Евгений Вахляев
Татарстан Турция Реджеп Тайип Эрдоган Рустам Минниханов
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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