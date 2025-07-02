Глава Татарстана встретился с Эрдоганом в Турции
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре по личной инициативе турецкого лидера, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
«Президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Реджеп Эрдоган, узнав о его визите, пригласил <...> на встречу», — написала она в своем телеграм-канале.
По словам Галимовой, Эрдоган с теплотой вспоминал свою поездку в Казань для участия в саммите БРИКС. Пресс-секретарь также передает слова турецкого президента о вкладе Минниханова в развитие отношений России с исламскими странами.
«С большим уважением наблюдаю и хочу отметить ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира», — сказал Эрдоган.
Как сообщает турецкое издание Anadolu, встреча прошла в штаб-квартире Партии справедливости и развития в закрытом для прессы режиме.
В октябре 2024 года Эрдоган прилетал в Казань на саммит стран БРИКС, в аэропорту его встретил Минниханов. В рамках саммита турецкий лидер также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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