Чиновники отказались покидать фронт после гибели вице-губернатора

Отряд чиновников из Приморского края отказался покидать зону боевых действий после гибели своего командира, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, рассказал Ura.ru заместитель полпреда президента в ДФО, генерал-лейтенант в запасе Михаил Каган.

«За пару недель до окончания нашего контракта погиб командир большого отряда. <...> Моим долгом было принять командование, согласовал это с полпредом президента и руководил всем отрядом полтора месяца до прибытия постоянного командира. Пришлось немного задержаться», — пояснил Каган.

По словам генерал-лейтенанта, у его товарищей к тому моменту истекал контракт. Но, узнав, что Каган остается, солдаты отказались разъезжаться по домам. «Они мне сказали: «Если вы остаетесь, то мы тоже останемся на столько, на сколько требуется», — добавил Каган.

По его словам, большинство чиновников в отряде никогда не имели боевого опыта. В подразделении Кагана все солдаты остались живы, один человек получил ранение.

Ефремов погиб 2 февраля, когда выезжал на рекогносцировку (изучение местности) в Курской области. Он был начальником приморского добровольческого отряда «Тигр», организованного в июне 2022 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Ефремову.

Ефремов окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и заместителем председателя ДОСААФ России по экономике и финансам. В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором Приморского края, он также был удостоен званий «Герой Приморья» и «Герой ДНР».