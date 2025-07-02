Володин назвал число установивших самозапрет на кредиты россиян
Более 12 млн человек установили самозапрет на оформление кредитов после вступления в силу закона в марте, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
По словам главы нижней палаты, закон о самозапрете на оформление кредитов помогает защитить граждан, особенно пожилых, от мошенников.
«За четыре месяца добровольно установили самозапрет на оформление кредитов свыше 12 млн человек. Такие показатели подтверждают: закон работает», — написал он.
Граждане выбирают, на какие именно организации распространить запрет: банки, МФО или же одновременно на то и другое.
В случае если у гражданина возникла потребность в заемных средствах, он может снять самозапрет и после нескольких дней «периода охлаждения» обратиться в банк за кредитом, пояснил Володин.
В России 1 марта заработал закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов. За первые десять дней работы им воспользовались 5 млн человек.
Идея дать россиянам возможность при желании указывать в кредитной истории отказ от получения кредитов и займов обсуждалась с 2021 года. В феврале 2024-го соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. А в октябре правительство утвердило документ о порядке установления самозапрета на выдачу потребительских кредитов.
Некоторые банки в частном порядке также предлагают клиентам ввести самозапрет на снятие вкладов. Например, на такую меру пошел ВТБ.
С 1 июля в России усложнилась процедура снятия самозапрета на кредит. Заявления через портал госуслуг теперь принимаются исключительно при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
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