Володин напомнил, какие законы вступят в силу в июле

Володин сообщил о дополнительных мерах по борьбе с мошенниками с июля

Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

В июле в России в силу вступят ряд законов, которые, в частности, коснутся дропперов, мигрантов и иноагентов. Об этом напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Так, с 1 июля вводятся дополнительные меры по борьбе с мошенничеством. За приобретение чужих банковских карт и использование их для вывода средств, полученных обманным путем, будет грозить до шести лет лишения свободы. Уголовная ответственность предусмотрена и за передачу своей карты или данных счета мошенникам, а также за участие в преступных схемах по указанию третьих лиц.

Ужесточаются правила для мигрантов: операторы связи не смогут оказывать услуги иностранцам, которые не подтвердили личность по биометрическим данным. Кроме того, в государственный регистр сведений о населении будет включаться информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопии.

С 24 июня уже ужесточилась ответственность для иностранных агентов: теперь их могут заочно привлекать к ответственности за нарушения порядка деятельности, включая правонарушения, совершенные за пределами России.

Володин напомнил и о принятой инициативе, благодаря которой появятся социальные вклады для россиян, получающих поддержку от государства, а также о законе, который ужесточит наказание за незаконное получение и разглашение банковской тайны.

С 1 июля в России вырастет максимальная сумма страхового возмещения по ОСАГО при оформлении ДТП без вызова полиции и при наличии разногласий между участниками аварии. Теперь вместо 100 тыс. руб. водители смогут рассчитывать на компенсацию до 200 тыс. руб. Нововведение касается случаев с обязательной фотофиксацией происшествия.

Вместе с тем вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только для наименований мест происхождения товаров, но и для географических указаний, а также схожих с ними обозначений.

В июне в России банкам и госорганам запретилииспользовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами и позволили Росфинмониторингу блокировать операции по подозрению в экстремизме. Расширился список оснований для внесения в перечень экстремистов и террористов. Также изменения, в частности, коснулись срока избрания мэров, операторов в связи. Подробнее об этом РБК рассказал в материале.