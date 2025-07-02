Сыгравшему Кузю актеру из «Универа» заочно дали 12 лет тюрьмы на Украине
Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы артиста Виталия Гогунского, говорится в тексте приговора на сайте суда.
Актера приговорили к 12 годам лишения свободы. Кроме того, артиста на 12 лет лишили права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера.
Суд также постановил конфисковать у Гогунского все имущество и взыскать с него в пользу Украины $380 «за траты на проведенную экспертизу».
Гогунский родился в городе Кременчуг Полтавской области. В России он известен ролью студента Кузи в сериале «Универ».
После начала специальной военной операции на Украине он выразил поддержку российским военнослужащим на фронте, неоднократно участвовал в благотворительных концертах для военных.
В июне 2024 года Служба безопасности Украины возбудила против актера дело за «оправдание действий России», коллаборационизм и пропаганду войны. Позднее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес артиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
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