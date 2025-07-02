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Военная операция на Украине ,  
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Сыгравшему Кузю актеру из «Универа» заочно дали 12 лет тюрьмы на Украине

Суд на Украине заочно приговорил актера Гогунского к 12 годам тюрьмы
Сюжет
Военная операция на Украине

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы артиста Виталия Гогунского, говорится в тексте приговора на сайте суда.

Актера приговорили к 12 годам лишения свободы. Кроме того, артиста на 12 лет лишили права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера.

Суд также постановил конфисковать у Гогунского все имущество и взыскать с него в пользу Украины $380 «за траты на проведенную экспертизу».

Гогунский родился в городе Кременчуг Полтавской области. В России он известен ролью студента Кузи в сериале «Универ».

После начала специальной военной операции на Украине он выразил поддержку российским военнослужащим на фронте, неоднократно участвовал в благотворительных концертах для военных.

СБУ завела уголовное дело на актера из «Универа» Виталия Гогунского
Политика
Виталий&nbsp;Гогунский

В июне 2024 года Служба безопасности Украины возбудила против актера дело за «оправдание действий России», коллаборационизм и пропаганду войны. Позднее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес артиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

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Дарья Беспалько
Виталий Гогунский актер Украина Военная операция на Украине
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