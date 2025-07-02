В Приморье сотрудники больницы похитили из зарплат 46 млн рублей
Работники больницы в Надеждинском районе Приморья похитили 46 млн руб. из зарплатного фонда, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
Группа из сотрудников медучреждения действовала четыре года, среди ее участников была главбух больницы.
«64-летняя жительница Надеждинского района разработала схему незаконного обогащения и вовлекла в противоправную деятельность еще семерых сотрудников учреждения», — говорится в сообщении.
Участники схемы получали на личные счета «необоснованно» завышенные зарплаты, указали в МВД. Работники медучреждения обналичивали средства, часть передавали главному бухгалтеру.
Сотрудников уволили, в отношении группы завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Челябинске суд заключил под стражу ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгения Черепова, которого обвиняют в получении взяток.
Суд по ходатайству следователя регионального СКР отправил ректора под стражу до 30 августа 2025 года. Черепова подозревают в получении взяток от студентов за хорошие оценки, а также во внесении ложных данных в официальные документы.
По версии следствия, с сентября 2023-го по апрель 2024 года, занимая пост заведующего кафедрой в Южно-Уральском государственном университете, он получил от одного студента не менее 20 тыс. руб. за фиктивные оценки и зачеты. Позже, в июне того же года, подозреваемый договорился с другим студентом о получении 200 тыс. руб. за аналогичные услуги.
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