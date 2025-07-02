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Военная операция на Украине ,  
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Львовская ОВА признала выезд мужчин по письмам с подписью Александра III

Сюжет
Военная операция на Украине

Львовская областная военная администрация (ОВА) признала выезд мужчин за границу по документам с подписью российского императора Александра III. Объяснение пресс-служба опубликовала на сайте ОВА.

Ошибку объяснили проблемами с системой «Путь», которая позволяет уехать из страны в волонтерских или гуманитарных целях. В администрации отметили, что после начала боевых действий механизм не был отрегулирован.

«Доступ к ряду реестров <...> был ограничен, не существовало законодательных ограничений для лиц, выезжавших в качестве водителей, а объем запросов измерялся тысячами ежедневно», — говорится в сообщении.

После начала боевых действия у государства не было ресурсов для глубокой проверки всех обращений в рамках системы, добавили в ОВА. Чиновники отметили, что «в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения».

В администрации подчеркнули, что через Львовскую область из станы выехали 50 тыс. мужчин. Вовремя не вернулись 1920 граждан, отметили в ОВА.

Украинцы выехали за границу по письмам с подписью Александра III
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Ранее NGL.media сообщило, что администрация Львовской области согласовывала выезд мужчин за границу по обращениям от несуществующей общественной организации, которая в своих письмах использовала логотип Газпромбанка и подпись российского императора Александра III.

Речь шла об организации «Гуманитарная надежда нации», которая в своих обращениях к Львовской ОВА называла себя то общественной организацией, то «украинско-французской группой». В Министерстве юстиции Украины подтвердили, что такая организация не зарегистрирована.

В стране с 2022 года действует всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, за исключением некоторых случаев.

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Дарья Беспалько
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