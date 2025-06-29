Хинштейн сообщил о двух раненых при атаке дронов ВСУ на Курскую область

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал деревню Сухую Рыльского района в Курской области, пострадал местный житель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — написал он в своем телеграм-канале.

В результате еще одного удара по деревне Кекино Глушковского района пострадал 47-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения ног. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, 25 июня украинский дрон атаковал автомобильную дорогу Бобрава — Белая Беловского района Курской области. Тогда пострадал 52-летний мужчина, которые ехал на «КАМАЗе». У него слепое осколочное ранение левого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.