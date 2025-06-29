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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о двух раненых при атаке дронов ВСУ на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал деревню Сухую Рыльского района в Курской области, пострадал местный житель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — написал он в своем телеграм-канале.

В результате еще одного удара по деревне Кекино Глушковского района пострадал 47-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения ног. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В Курской области при ударе дрона получил ранения журналист из Китая
Политика
Лу Юйгуан

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, 25 июня украинский дрон атаковал автомобильную дорогу Бобрава — Белая Беловского района Курской области. Тогда пострадал 52-летний мужчина, которые ехал на «КАМАЗе». У него слепое осколочное ранение левого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

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Персоны
Полина Харчевникова
Курская область Александр Хинштейн дроны пострадавшие ВСУ
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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