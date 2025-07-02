Глава МИД Германии посетил Одессу

Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл Одессу. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

В город он приехал вместе с главой украинского МИДа Андреем Сибигой. По словам Вадефуля, он увидел, насколько город «важен для людей».

«Порт Одесса — это спасательный круг для Украины, для поставок, торговли и будущего», — написал глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

По словам Вадефуля, он работает над тем, чтобы «лучше защитить» Украину от ударов. В следующей публикации он добавил, что Киев «заслуживает поддержки».

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход военной операции, а только затянут время на достижение ее целей.

30 июня Вадефуль прибыл в столицу Украины. До визита в Киев глава МИДа говорил, что военный конфликт России и Украины завершится переговорами, это «было ясно с самого начала». В то же время он считает, что у Украины есть шансы занять сильную переговорную позицию.