Путин заявил Макрону о роли Запада в украинском конфликте

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российско-украинский конфликт стал следствием политики западных стран, заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, в течение многих лет Запад игнорировал интересы России в сфере безопасности, содействовал формированию антироссийского плацдарма на Украине и поддерживал действия, ущемлявшие на ее территории права русскоязычного населения.

Обсуждая перспективы мирного урегулирования, Путин подтвердил, что возможные договоренности, по мнению Москвы, должны быть комплексными, учитывать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на «новые территориальные реалии».

Сегодня, 1 июля, Путин и Макрон провели телефонный разговор — первый с сентября 2022 года.

Макрон, по данным Елисейского дворца, подчеркнул поддержку Парижем суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к немедленному прекращению огня.

Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, включая противостояние Ирана и Израиля и иранскую ядерную программу.

Последняя личная встреча между лидерами России и Франции состоялась в Москве в феврале 2022 года. В Кремле ранее отмечали, что Париж не предпринимал шагов к возобновлению диалога, хотя Москва «открыта к контактам». В начале 2024 года Макрон допустил возможность участия западных войск в конфликте, после чего в Кремле назвали Францию «косвенным участником».