В Петербурге загорелся ангар на 900 «квадратах»
На юге Санкт-Петербурга загорелся ангар, огонь распространился по площади 900 кв. м, сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. На месте работают более 40 специалистов и девять единиц техники», — говорится в сообщении.
Менее чем через час пожар на улице Витебская Сортировочная локализовали. Спасатели не допустили перекидывания огня на емкость с дизельным топливом, которая расположена рядом.
В комитете по благоустройству Петербурга «Фонтанке» сообщили, что во Фрунзенском районе загорелся ремонтный ангар, которые принадлежит бюджетному учреждению «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». Техника в ангаре не получила повреждений в результате ЧП.
В конце июня в Москве взорвался и загорелся дизельный котел на улице Плеханова. ТАСС написал об угрозе для соседних зданий. По данным агентства, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация дизельного котла. Возгорание оперативно потушили.
Читайте РБК в Telegram.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов