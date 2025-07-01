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В Петербурге загорелся ангар на 900 «квадратах»

МЧС: в Петербурге загорелся ангар, зафиксирована высокая пожарная нагрузка

В Петербурге загорелся ангар на 900 «квадратах»
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На юге Санкт-Петербурга загорелся ангар, огонь распространился по площади 900 кв. м, сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. На месте работают более 40 специалистов и девять единиц техники», — говорится в сообщении.

Менее чем через час пожар на улице Витебская Сортировочная локализовали. Спасатели не допустили перекидывания огня на емкость с дизельным топливом, которая расположена рядом.

В комитете по благоустройству Петербурга «Фонтанке» сообщили, что во Фрунзенском районе загорелся ремонтный ангар, которые принадлежит бюджетному учреждению «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». Техника в ангаре не получила повреждений в результате ЧП.

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В конце июня в Москве взорвался и загорелся дизельный котел на улице Плеханова. ТАСС написал об угрозе для соседних зданий. По данным агентства, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация дизельного котла. Возгорание оперативно потушили.

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