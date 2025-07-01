Грузовой корабль «Прогресс МС-29» покинул МКС

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-29», находившийся на Международной космической станции (МКС) с ноября 2024 года, покинул ее, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня в 21:43:28 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск», — говорится в сообщении.

По данным «Роскосмоса», включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты запланировано на 00:52 мск. После этого «Прогресс МС-29» войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.

Несгоревшие части конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана, уточнили в ведомстве.

6 июля на место «Прогресса МС-29» предстоит причалить «Прогрессу МС-31», старт которого с Байконура запланирован на 3 июля.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» в ноябре 2024 года привезла на модуль «Поиск» российского сегмента МКС около 2,5 тыс. кг грузов, включая 869 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота.

Также корабль доставил на орбиту аппаратуру и материалы для космических экспериментов.