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Технологии и медиа ,  
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Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур. Онлайн-трансляцию запуска ведет «Роскосмос».

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно», — сообщила пресс-служба госкорпорации.

Стыковка грузового корабля к модулю «Звезда» российского сегмента МКС пройдет 2 марта в 02:04 мск.

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«Прогресс МС-30» доставит на орбиту 2599 кг грузов, в том числе 1179 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота.

26 февраля завершил полет грузовой космический корабль «Прогресс МС-28», находившийся на МКС c августа 2024 года. Его затопили в Тихом океане. Как рассказали в «Роскосмосе», в ходе миссии корабль выполнил десять коррекций орбиты станции, включая два маневра для уклонения от космического мусора.

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Теги
Байконур ракета-носитель Союз грузовой корабль «Прогресс» запуск ракет
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