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Посольство назвало причину затора на границе с Казахстаном

Затор на границе с Казахстаном объяснили наплывом желающих въехать в Россию
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Причиной больших очередей на границе с Казахстаном стал наплыв желающих въехать в Россию, сообщает пресс-служба российского посольства в Астане.

«Увеличение времени ожидания для пересечения границы (на пункте пропуска «Жайсан») вызвано наплывом желающих въехать в Россию», — говорится в сообщении.

Диппредставительство также опровергло данные о том, что затор образовался из-за эксперимента в части апробации правил и условий въезда и выезда из страны иностранцев без гражданства.

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Фото:Владимир Третьяков / Shutterstock

Ранее МВД Казахстана сообщило, что затор на некоторых контрольно-пропускных пунктах фиксируют с 30 июня. Одной из причин затора тогда назвали новые требования въезда в соседнюю страну.

Россия с 30 июня ужесточила правила въезда для иностранцев. Теперь до пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код в приложении «Госуслуги RuID» (аналог «Госуслуг» для иностранцев). Как уточнило посольство России в Астане, участие в эксперименте носит добровольный характер.

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Полина Харчевникова
Казахстан Россия граница очередь посольство причина
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