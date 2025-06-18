Перевозчики сообщили об ужесточении досмотров на границе с Казахстаном

Перевозчики зафиксировали увеличение времени проверок фур на казахстанской границе вследствие усиления правил досмотра и дефицита инфраструктуры на погранпереходах

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Время пересечения фурами пунктов пропуска между Россией и Казахстаном в середине июня увеличилось до трех суток, сообщили РБК участники рынка. 99% грузов, следующих в Россию, теперь досматривают на пунктах пропуска, из-за чего эта процедура, обычно занимающая примерно десять минут, растягивается на 72 часа при перевозке сборных отправлений (когда в одном составе следуют грузы разных компаний). Так таможня Казахстана отслеживает соблюдение требований к обязательному оформлению сопроводительных накладных на товары и ограничения на перевозку отдельных товарных групп без специальных разрешений — справок от Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР), описывает ситуацию директор ПЭК: GLOBAL Сергей Денисов.

Увеличение времени проведения досмотров также связано с дефицитом инфраструктуры на погранпереходах и сбоями в работе электронных очередей. В результате сроки доставки на направлении в январе-апреле выросли на 32% (например, среднее время перевозки из Алма-Аты в Москву возросло до 11–14 дней), а ее стоимость — до 25% из-за дополнительных затрат на хранение и обработку. Компании сталкиваются с убытками из-за простоя транспорта и необходимости срочного оформления дополнительных документов, говорят в «Скиф-Карго».

Аналогичная ситуация на казахстанской границе наблюдалась год назад — тогда таможня задерживала российские фуры, в которых перевозились в страну грузы из ЕС. Казахстан рассматривал возможность обложить налогами ввоз таких товаров. За несколько дней в июле таможенники задержали около 20 автопоездов.

Сейчас заторы фиксируются на пунктах пропуска Петухово — Жана Жол, Бугристое — Кайрак и Веселоярск — Ауыл, отмечает Михаил Коптев, коммерческий директор «Скиф-Карго». По данным ПЭК, на погранпереходе Бугристое — Кайрак регулярно возникают сбои в работе электронной очереди с казахстанской стороны: система теряет или искажает данные при их обработке и передаче. В результате, например, компания, которая за неделю забронировала место в электронной очереди, может оказаться в конце списка. А в некоторых случаях это и вовсе не отображается, что вынуждает перевозчиков повторно проходить процедуру регистрации, поясняют в компании.

Пропускную способность, недостаточность которой выступает немаловажным фактором простоев, ограничивает дефицит необходимого количества полос и подъездных путей. Помимо сборных грузов, таможенники особо тщательно проверяют продукты питания, медицинские препараты и товары, требующие специальных разрешений или сертификации — это промышленные грузы, техника и химическая продукция. «Возможно, ужесточившиеся досмотры связаны с усилением экспортного контроля и необходимостью соблюдения новых нормативных требований», — полагает Коптев и отмечает, что ранее надзор был «выборочным» из-за небольшого объема перевозок и «менее строгих регуляций».

В целом изменения в «интенсивности контроля» оценить перевозчикам затруднительно — категории досмотра и применяемые методы контроля определяет Таможенная служба Казахстана, добавляет Вадим Филатов, президент ассоциации «АвтоГрузЭкс».

РБК направил запрос в Таможенный комитет Казахстана.

Требования к обязательному оформлению сопроводительных накладных были усилены таможней Казахстана в начале 2025 года в связи с изменениями в законодательстве и ужесточением контроля за качеством и легальностью перевозимых товаров, а также противодействием контрабанде и фальсификациям, поясняет Коптев. Необходимость в этих мерах объясняется стремлением повысить «прозрачность» товарооборота и защитить внутренний рынок. Сейчас экспортный контроль проходят все грузы, которые следуют через территорию Казахстана — и для юридических, и физических лиц.

«Кроме того, разработан перечень товарных групп, для экспорта которых требуются специальные разрешения от МИИР или Комитета государственных доходов Минфина Казахастана — так называемые справки МИИР. — рассказывает Филатов. — За полтора года этот список увеличился на 25%, до 145 кодов».

День простоя обходится перевозчикам в среднем в 20-25 тыс. руб. в зависимости от типа транспорта и груза, в «АвтоГрузЭкс» такие потери называют значительными. «Дополнительные расходы возникают из-за штрафов за просрочку доставки, особенно при работе с ретейлерами, где такие компенсации часто прописаны в договорах. Эти факторы в совокупности снижают рентабельность перевозок и создают дополнительную нагрузку на транспортные компании», — заключает Филатов.

По оценке ПЭК и сообщества Центральноазиатского транспортно-логистического партнерства, решить проблему поможет ускоренная модернизация погранпереходов, синхронизация данных таможенных служб и информации в электронной очереди, а также запуск системы «единого окна» (этот механизм позволяет участникам торговых и транспортных операций предоставлять информацию и документы через единую точку входа для выполнения всех требований, которые связаны с импортом, экспортом и транзитом. — РБК) для обмена данными с госорганами.

«Ускорить пересечение границы позволит автоматизация весового контроля и запуск инспекционно-досмотровых комплексов на всех пунктах пропуска между Россией и Казахстаном», — считает председатель Центральноазиатского транспортно-логистического партнерства Лариса Кислякова. По ее оценкам, эта мера поможет сократить логистические издержки до 30%.

Дополнительно необходимо синхронизировать данные Таможенных служб России и Казахстана с системами электронных очередей для усиления контроля за соблюдением очередности и снизить число сбоев. Упростить обмен документами между компаниями и государственными органами поможет их перевод в электронную форму, подчеркнула Кислякова. Особенно актуально это решение для экспорта сельхозпродукции, где сроки доставки имеют «критическое значение». Среди конкретных мер — создание «зеленого коридора» для скоропортящихся грузов и передача полномочий одному уполномоченному органу на КПП, предлагает она.