Пилоты упавшего под Нижним Новгородом Су-34 успели катапультироваться
Крушение истребителя Су-34 в Нижегородской области не привело к жертвам и разрушениям на земле, так как самолет упал в безлюдном районе, сообщило Минобороны. Там отметили, что оба пилота остались живы.
«Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет», — отметили в ведомстве. Там уточнили, что инцидент произошел при заходе самолета на посадку из-за отказа системы выпуска одной из стоек шасси.
«Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — добавили в министерстве.
К месту эвакуации летчиков сразу была направлена поисково-спасательная команда. Туда же вылетела комиссия ВКС России.
Издание «Нижний Новгород онлайн» опубликовало видео из Кулебакского района, снятое жителями поселка Велетьма. На кадрах над лесом на юго-востоке от населенного пункта кружит вертолет предположительно в поисках места эвакуации пилотов Су-34.
Советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 (по кодификации НАТО Fullback «защитник») предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами ПВО противника и применения современных средств РЭБ. Он также способен поражать воздушные цели в любое время суток и при сложных метеоусловиях.
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