Пилоты упавшего под Нижним Новгородом Су-34 успели катапультироваться

Минобороны: Су-34 упал под Нижним Новгородом в безлюдном месте, оба пилота живы

Истребителей-бомбардировщиков Су-34 (Фото: ТАСС)

Крушение истребителя Су-34 в Нижегородской области не привело к жертвам и разрушениям на земле, так как самолет упал в безлюдном районе, сообщило Минобороны. Там отметили, что оба пилота остались живы.

«Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет», — отметили в ведомстве. Там уточнили, что инцидент произошел при заходе самолета на посадку из-за отказа системы выпуска одной из стоек шасси.

«Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — добавили в министерстве.

К месту эвакуации летчиков сразу была направлена поисково-спасательная команда. Туда же вылетела комиссия ВКС России.

Издание «Нижний Новгород онлайн» опубликовало видео из Кулебакского района, снятое жителями поселка Велетьма. На кадрах над лесом на юго-востоке от населенного пункта кружит вертолет предположительно в поисках места эвакуации пилотов Су-34.

Советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 (по кодификации НАТО Fullback «защитник») предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами ПВО противника и применения современных средств РЭБ. Он также способен поражать воздушные цели в любое время суток и при сложных метеоусловиях.