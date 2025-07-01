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Военная операция на Украине ,  
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На бывшего руководителя «Ночлежки» завели уголовное дело о фейках

На основателя проекта «Ночлежки» Свердлина завели дело о фейках
Сюжет
Военная операция на Украине
Григорий Свердлин
Григорий Свердлин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Мещанский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении основателя проекта «Идите лесом» (внесен в реестр иноагентов) и бывшего руководителя «Ночлежки» Григория Свердлина (внесен в реестр иноагентов).

Дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Ранее, 16 июня, тот же Мещанский суд вынес постановление о заочном аресте Свердлина, который проживает за пределами страны.

«Избрать <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации» — говорится в постановлении суда.

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Из документа также следует, что СКР возбудил уголовное дело против Свердлина 31 мая 2023 года. Затем 14 ноября 2024 года предварительное следствие было остановлено, в июне 2025 года его возобновили.

Григорий Свердлин оставил должность директора «Ночлежки» и покинул страну в марте 2022 года. 17 ноября 2023 года Минюст включил Григория Свердлина в список иноагентов, а через неделю МВД объявило его в розыск.

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Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Денис Малышев
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