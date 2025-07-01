 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В суд поступило уголовное дело против оперной певицы Максаковой

В Пресненский суд Москвы поступило дело против певицы Максаковой
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Максакова
Мария Максакова (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Пресненский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана иноагентом Минюстом России), возбужденное по п. «в» ч.2 ст. 280.4 Уголовного кодекса (публичные призывы через интернет и СМИ к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Карточка дела размещена на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Из карточки следует, что материалы поступили в суд 30 июня 2025 года и находятся у судьи. За вменяемое Максаковой преступление предусмотрены штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Поводом для возбуждения уголовного дела в сентябре 2024 года стал ролик, который Максакова опубликовала на YouTube. В нем певица призывала помогать Вооруженным силам Украины. В декабре 2024 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал певицу, находящуюся за рубежом.

Прокуратура утвердила заочное обвинение Илье Варламову по уголовному делу
Политика
Илья Варламов

Мария Максакова — в прошлом солистка Мариинского театра, с 2011 года состояла в партии «Единая Россия», была депутатом Госдумы. Перестала быть депутатом в 2016 году. Из партии ее исключили в феврале 2017 года из-за двойного гражданства. В 2016 году она с супругом — экс-депутатом от КПРФ Вороненковым — уехала на Украину. Вороненкова объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. В марте 2017 года он был застрелен в центре Киева. В 2021 году Максакова вернулась в Россию, но позже вновь покинула страну и сейчас проживает за рубежом.

Максакову неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента (ч.4 ст.19.34 КоАП), которым она является по решению Минюста с 2023 года. В ноябре 2023 года ее дважды оштрафовали — на 30 тыс. руб. и 40 тыс. руб. соответственно. В августе 2024 года, а также в апреле и июне 2025 года певице трижды выписали штраф по 50 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине ВСУ иноагент Мария Максакова суд Москва
Материалы по теме
На певицу Максакову составили протокол о нарушении деятельности иноагента
Общество
Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову за призывы помогать ВСУ
Общество
Суд вновь оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
В Екатеринбурге арестовали еще одного фигуранта дела об убийствах Политика, 13:10
В Екатеринбурге суд арестовал шестого фигуранта дела о заказных убийствах Общество, 13:09
Началось ежегодное голосование за лучший строительный проект Москвы Город, 13:04
Путин поручил стимулировать трудоустройство инвалидов Общество, 13:03
«Балтийский лизинг» объявил победителей юбилейной премии «Дело года» РБК Компании, 13:00
Президент Киргизии 2 июля посетит Москву с рабочим визитом Политика, 12:57
Минюст США обвинил «фрилансеров» из КНДР в краже $1 млн в криптовалюте Крипто, 12:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Дуров ответил Снуп Доггу на слова, что нужно «сбавить обороты» с детьми Бизнес, 12:56
В «Цифра брокер» назвали топ-5 инструментов на июль Инвестиции, 12:50
Не только Lada Azimut. Главные автоновинки лета, модели и цены Авто, 12:49
Минобороны отчиталось об уничтожении трех британских ракет Storm Shadow Политика, 12:46
17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним Политика, 12:40
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 12:35
«Мираторг» ответил Азербайджану на уничтожение партии луковых колец Общество, 12:34