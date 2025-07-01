В суд поступило уголовное дело против оперной певицы Максаковой

Мария Максакова (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Пресненский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана иноагентом Минюстом России), возбужденное по п. «в» ч.2 ст. 280.4 Уголовного кодекса (публичные призывы через интернет и СМИ к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Карточка дела размещена на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Из карточки следует, что материалы поступили в суд 30 июня 2025 года и находятся у судьи. За вменяемое Максаковой преступление предусмотрены штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Поводом для возбуждения уголовного дела в сентябре 2024 года стал ролик, который Максакова опубликовала на YouTube. В нем певица призывала помогать Вооруженным силам Украины. В декабре 2024 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал певицу, находящуюся за рубежом.

Мария Максакова — в прошлом солистка Мариинского театра, с 2011 года состояла в партии «Единая Россия», была депутатом Госдумы. Перестала быть депутатом в 2016 году. Из партии ее исключили в феврале 2017 года из-за двойного гражданства. В 2016 году она с супругом — экс-депутатом от КПРФ Вороненковым — уехала на Украину. Вороненкова объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. В марте 2017 года он был застрелен в центре Киева. В 2021 году Максакова вернулась в Россию, но позже вновь покинула страну и сейчас проживает за рубежом.

Максакову неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента (ч.4 ст.19.34 КоАП), которым она является по решению Минюста с 2023 года. В ноябре 2023 года ее дважды оштрафовали — на 30 тыс. руб. и 40 тыс. руб. соответственно. В августе 2024 года, а также в апреле и июне 2025 года певице трижды выписали штраф по 50 тыс. руб.