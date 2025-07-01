Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отреагировал на приговор улыбкой

Оглашение приговора Тимуру Иванову в Московском городском суде, 1 июля 2025 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии общего режима за растрату, улыбкой отреагировал на свой приговор. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Во вторник, 1 июля, Московский городской суд признал Иванова виновным по двум эпизодам: растрата в особо крупном размере и легализация преступных доходов. Помимо лишения свободы Иванов был лишен звания заслуженного строителя России и оштрафован на 100 млн руб.

Судья огласил решение в открытом режиме, но основная часть судебного разбирательства проходила в закрытом режиме из-за наличия материалов под грифом «Гостайна».

Вместе с Ивановым был осужден его бывший подчиненный — экс-глава «Оборонлогистики» Антон Филатов. Он получил 12 с половиной лет лишения свободы. Суд также удовлетворил исковые требования Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на суммы 216 млн и 3,9 млрд руб. соответственно.

Фигурантам инкриминируются два ключевых эпизода. Первый связан с закупкой в 2015 году паромов для Керченской переправы через иностранные структуры в условиях санкционного давления. По версии следствия, схема позволила присвоить 216,6 млн руб., которые легализовали через фиктивные договоры на консалтинг и валютные операции.

Второй эпизод — хищение средств банка «Интеркоммерц» незадолго до отзыва его лицензии. Следствие полагает, что участники преступной группы, включая представителей банка и зарубежных партнеров, через подставные сделки перевели за рубеж 3,9 млрд руб., которые впоследствии были выведены в личные активы. Ущерб государству оценивается в миллиарды рублей.

В качестве дополнительной меры суд постановил конфисковать имущество Иванова на сумму свыше 2,5 млрд руб. — включая земельные участки на Рублевке, автопарк и денежные средства.

Обвиняемые не признали вину. Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.