Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отреагировал на приговор улыбкой
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии общего режима за растрату, улыбкой отреагировал на свой приговор. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
Во вторник, 1 июля, Московский городской суд признал Иванова виновным по двум эпизодам: растрата в особо крупном размере и легализация преступных доходов. Помимо лишения свободы Иванов был лишен звания заслуженного строителя России и оштрафован на 100 млн руб.
Судья огласил решение в открытом режиме, но основная часть судебного разбирательства проходила в закрытом режиме из-за наличия материалов под грифом «Гостайна».
Вместе с Ивановым был осужден его бывший подчиненный — экс-глава «Оборонлогистики» Антон Филатов. Он получил 12 с половиной лет лишения свободы. Суд также удовлетворил исковые требования Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на суммы 216 млн и 3,9 млрд руб. соответственно.
Фигурантам инкриминируются два ключевых эпизода. Первый связан с закупкой в 2015 году паромов для Керченской переправы через иностранные структуры в условиях санкционного давления. По версии следствия, схема позволила присвоить 216,6 млн руб., которые легализовали через фиктивные договоры на консалтинг и валютные операции.
Второй эпизод — хищение средств банка «Интеркоммерц» незадолго до отзыва его лицензии. Следствие полагает, что участники преступной группы, включая представителей банка и зарубежных партнеров, через подставные сделки перевели за рубеж 3,9 млрд руб., которые впоследствии были выведены в личные активы. Ущерб государству оценивается в миллиарды рублей.
В качестве дополнительной меры суд постановил конфисковать имущество Иванова на сумму свыше 2,5 млрд руб. — включая земельные участки на Рублевке, автопарк и денежные средства.
Обвиняемые не признали вину. Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.
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