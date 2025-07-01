У Тимура Иванова конфисковали дома, землю и имущество на ₽2,5 млрд

Тимур Иванов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Московский городской суд удовлетворил просьбу прокуратуры о конфискации имущества бывшего замминистра Тимура Иванова стоимостью свыше 2,5 млрд руб. в рамках вынесенного экс-чиновнику приговора по делу о миллиардных хищениях. Это стало дополнительной мерой наказания к назначенным 13 годам лишения свободы, передает корреспондент РБК из зала суда. Среди конфискованного у подсудимого имущества — земельные участки на Рублевском шоссе, автопарк и денежные средства на банковских счетах.

Также суд постановил лишить Иванова звания «Заслуженный строитель Российской Федерации». Кроме того, по решению суда он должен заплатить штраф 100 млн руб.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования представителей Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 216 млн и 3,9 млрд руб. соответственно.

Иванова признали виновным в растрате 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и хищении 3,9 млрд руб. у банка «Интеркоммерц». Подсудимый заявил, что не причастен к краже. Рассмотрение дела началось в марте этого года и продлилось чуть больше трех месяцев.

Бывшего подчиненного Тимура Иванова, экс-главу компании «Оборонлогистика» Антона Филатова, который также проходил по этому делу, приговорили к двенадцати с половиной годам колонии общего режима.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев назвал приговор его подзащитному «расправой» и «показательной экзекуцией».