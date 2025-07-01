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Военная операция на Украине ,  
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Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросети

Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросети 230 вольт
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Военная операция на Украине
Фото: dr.D / Shutterstock
Фото: dr.D / Shutterstock

С 1 июля на Украине официально изменился стандарт напряжения в электросетях с 220 на 230 вольт, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это означает, что номинальное напряжение в розетках теперь составляет 230 В, а допустимые отклонения составляют от 207 В до 253 В. Изменения произошли с целью приведения украинской электросети к общеевропейскому стандарту», — цитирует агентство сообщение компании «Харьковоблэнерго».

В компании добавили, что большинство импортируемых на Украину электроприборов уже работают в уровнях напряжения от 200 до 240–250 В. Там также заверили, что изменение стандартов напряжения не повлияет на потребление электроэнергии.

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Фото:пресс-служба Президента Украины

В украинском энергохолдинге ДТЭК, в свою очередь, заявили, что нововведение должно уменьшить потребность в стабилизаторах, что позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии. Там добавили, что украинская энергосистема уже более трех лет работает синхронно с европейской.

Постановление о переходе на новый стандарт напряжения Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выпустила 15 апреля.

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