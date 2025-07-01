Сбивавший дроны камнями в Иркутской области отправился в армию

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Житель Иркутской области Сергей Миронов, который пытался сбить украинские дроны камнями во время атаки на регион 1 июня, отправился на срочную службу в армию, сообщает IrkutskMedia.

На призывном пункте представители движения «Народный фронт» вручили 21-летнему Миронову нагрудный знак «Команда Путина». Вместе с ним были награждены еще 28 человек, которые также помогали отбивать атаку беспилотников.

По информации IrkutskMedia, Миронов — выпускник колледжа, по профессии — механик промышленного оборудования. В день атаки дронов он находился в поселке Новомальтинск.

Атаке беспилотников 1 июня подверглась военная часть в поселке Средний в Усольском районе Иркутской области. Также было атаковано старое здание в соседнем Новомальтинске. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщал, что дроны, атаковавшие воинскую часть, вылетали из фуры. После атаки в социальных сетях появилось видео, на котором мужчины, увидев, что с фуры идет запуск беспилотников, пытались сбить их камнями.

Это была первая атака беспилотников на регионы Сибири с начала военной операции на Украине. Под удар также попали аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Вечером 1 июня Минобороны сообщило о задержании некоторых организаторов атак.