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Минздрав создаст реестр пациентов с психическими диагнозами

Минздрав создает реестр пациентов с психическими диагнозами
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В России данные граждан, обращавшихся за психиатрической помощью, внесут в специальный реестр, доступ к которому получат врачи, чиновники и полицейские. Это вызывает беспокойство у НКО, помогающих таким пациентам, говорится в обзоре региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт». Там проанализировали возможные правовые и социальные последствия в результате введения реестра россиян с ментальными расстройствами. На их публикацию обратила внимание газета «Коммерсантъ».

«Включение сведений о психических пациентах в государственный регистр затрагивает деликатный баланс между общественным интересом и правами пациента», — считают авторы обзора. По их словам, постановка пациента на учет в федеральном реестре психических заболеваний может де-факто ограничивать его права в различных сферах.

В России уже существует практика, когда наличие психиатрического диагноза или диспансерного наблюдения ведет к ограничениям: например, к отказу в усыновлении, отметили общественники.

31 мая 2025 года правительство утвердило положение о Федеральном регистре лиц с отдельными заболеваниями, в том числе с психическими расстройствами и расстройствами поведения (коды МКБ-10 F01, F03–F99).

Согласно международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра (МКБ-10), коды F01, F03–F99 относятся к разделу «Психические, поведенческие и неврологические расстройства». F01 охватывает сосудистую деменцию, а F03 — неуточненную деменцию. F00-F99 включает широкий спектр психических расстройств, от органических до поведенческих, начиная с деменций и заканчивая расстройствами поведения и эмоций, начинающихся в детском и подростковом возрасте.

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Фото:fizkes / Shutterstock

Онлайн база данных должна заработать с 1 марта 2026 года. Вести ее будет Минздрав с целью «учета заболеваемости, анализ эффективности медпомощи, планирования ресурсов и льготного лекарственного обеспечения». Данные будут поступать не только от Минздрава и всех медицинских организаций, но также от ФОМС и Социального фонда. Доступ к части персонифицированных данных получат и представители МВД.

Как пояснили в организации «Контакт», в реестре помимо диагноза будут описаны способы выявления болезни, факты постановки на диспансерный учет, все госпитализации и их исходы. Специально для психических заболеваний собираются отмечать наличие у пациента опасных симптомов и указывать назначаемые препараты, а также вынесенные судом принудительные меры лечения и данные о психосоциальной реабилитации.

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Денис Малышев
Минздрав НКО психиатрическое лечение реестр
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