В Москве более чем в 1,5 раза увеличился спрос на услуги психологов

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В январе 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 64% увеличился спрос на психологические консультации. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании «СберЗдоровье».

«Если сравнивать последние две недели декабря 2024 года и первые две недели января 2025 года, то рост составил 14%», — заявили также в пресс-службе.

При этом пик спроса пришелся на первую послепраздничную неделю, отметили в пресс-службе сервиса «Профи.ру». «По сравнению с праздничными днями, когда многие отдыхали и расслаблялись, с началом рабочих дней интерес к психологической помощи увеличился на 41%. В среднем количество обращений к психологам в день возросло на 34% относительно декабря. Рост может быть связан с желанием москвичей начать «новую, осознанную жизнь» с нового года», — рассказала руководитель отдела поискового маркетинга «Профи.ру» Мария Сафонова.

Тем временем в сервисе hh.ru отметили рост числа вакансий для психологов, сообщило агентство «Москва». Так, за период с 9 по 20 января в Москве появились 72 такие вакансии, а нижняя граница предлагаемой зарплаты подросла с 72 тыс. до 80 тыс. руб.

В компании SuperJob подтвердили тенденцию и добавили, что возросло также количество вакансий для врачей-психиатров. «Число вакансий для психологов и психиатров за месяц увеличилось на 4%. Динамика средних заработных плат медицинского персонала коммерческих клиник Москвы за месяц составила плюс 0,8%. За год заработные платы выросли на 9,6%», — заявили в SuperJob.

В Москве с 2006 года работает телефонная линия бесплатной психологической поддержки, за все время ею воспользовались более 1 млн человек. В праздники она была переведена на круглосуточный режим работы, сообщала в декабре заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В мегаполисе безумный темп жизни, который очень часто негативно сказывается на психологическом и эмоциональном состоянии», — поясняла чиновница.

Попросить о помощи можно по номеру +7 (495) 051 (или просто 051 для городских стационарных телефонов). Кроме того, на сайте Московской службы психологической помощи есть онлайн-чат.