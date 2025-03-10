В Пулково изъяли 107 контрабандных живых омаров на ₽700 тыс.

Фото: ФТС России / Telegram

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково таможенники изъяли 107 живых омаров весом 66 кг без документов на ввоз у пассажира прилетевшего из ОАЭ, сообщил пресс-центр федеральной таможенной службы (ФТС).

В ФТС сообщили, что мужчина перевозил животных в пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом. Изначально пассажир сказал, что везет лобстеров для себя и намерен поселить животных в своем бассейне. Позже он все же признался, что доставляет омаров по заказу одного из московских ресторанов.

По данным экспертизы, лобстеры принадлежат к роду Homarinus, а стоимость такой партии — около 700 тыс. руб.

Правоохранительные органы возбудили два дела по АП по ч. 1 ст. 16.2 кодекса России об административных правонарушениях — недекларирование товаров и по ст. 16.3 — несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров.

В январе 2025 года таможенники пункта пропуска Покровка (Хабаровский край) пресекли контрабанду рогов сайгака на 7 млн руб. 754 рога сайгака были обнаружены при сканировании пассажирского автобуса с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). На снимке инспекторы увидели картонные коробки с нелегальным грузом, которые были спрятаны между бензобаком и передним колесом транспортного средства.

Водитель заявил, что товар ему не принадлежит и спрятавших рога в автобусе он не знает. Теперь в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса — контрабанда частей и дериватов особо ценных диких животных.