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В Татарстане арестовали экс-помощника премьера региона по делу о взятке

В Казани арестовали экс-помощника премьера Татарстана Латыпова по делу о взятке
Ильгиз Латыпов
Ильгиз Латыпов (Фото: metshin.ru)

Экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова арестовали по делу о посредничестве во взятке, сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на решение Вахитовского районного суда Казани.

По решению суда Латыпов заключен под стражу до 25 августа. Как передает издание, бывший чиновник просил заменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказал.

РБК обратился за комментарием в Вахитовский районный суд.

По данным источника «Вечерней Казани», 63-летнего Латыпова задержали при передаче 800 тыс. руб., которые он якобы получил за содействие в возвращении мобилизованного жителя Казани из зоны военной операции. Деньги, по версии следствия, передали через посредника с записывающим устройством в рамках оперативного мероприятия.

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Расследование, по информации издания, началось после того, как родственникам военнослужащего предложили вернуть его домой за 2 млн руб. Один из офицеров, через которого проходили средства, признал вину и пошел на сделку со следствием. Латыпов, по версии следствия, должен был получить финальную часть суммы 27 июня.

Как сообщает казанское издание «Реальное время» со ссылкой на адвоката Латыпова Марину Любушкину, фигурант частично признает вину по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в крупном размере. То есть защита предлагает квалифицировать действия экс-чиновника не как посредничество во взятке в особо крупном размере, а как мошенничество.

Латыпов занимал должность помощника премьер-министра Татарстана с 2021 года и был освобожден от нее за несколько дней до задержания. В разные годы он возглавлял управление капстроительства Казани, работал в структурах ОАО «ТАИФ» и строительных организациях региона.

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Теги
Плугина Ирина
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