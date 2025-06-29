Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по объектам ВПК Украины

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Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому военно-промышленному комплексу и предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли, сообщило Минобороны на своем сайте.

Для атаки военные использовали высокоточное оружие большой дальности — с воздуха, моря и с суши. В числе примененного вооружения Минобороны упоминает ракеты комплекса «Кинжал» и БПЛА.

По сообщению ведомства, все назначенные цели были поражены.

«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты.

Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой.