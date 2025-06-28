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В Хабаровске организатору банды дали 18 лет за изнасилование и разбой

Суд в Хабаровске приговорил к 18 годам лишения свободы 33-летнего организатора преступной группы. Его признали виновным в изнасиловании, разбоях и похищениях людей, сообщает краевое управление Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным следствия, группировку создали в августе 2023 года жители Хабаровского района. В ней, помимо осужденного, состояли еще пятеро мужчин. Каждый из участников выполнял отведенную ему роль. Преступники знакомились с девушками в интернете, предлагая встретится в Хабаровске. Уже после встречи один из фигурантов, который притворялся водителем, сообщал соучастникам, где находится жертва и увозил ее безлюдный район под предлогом прогулки.

Там он инсценировался «поиск закладки с наркотиками», после чего другие участники нападали на жертву, обвиняя ее в незаконном обороте наркотиков. С применением силы и угроз потерпевших обворовывали, а затем привозили в заранее арендованные квартиры, чтобы не дать жертвам обратиться в правоохранительные органы.

С 2023 по 2024 годы группа совершила не менее девяти разбойных нападений, четырех похищений и одного изнасилования. Пострадали 11 девушек и двое молодых мужчин, всего было похищено 800 тыс. руб.

При этом, как уточнили в СК, жертвами преимущественно становились женщины, неспособные оказать сопротивление, и с деньгами при себе или на банковских счетах. Для передвижения члены группировки, по указанию организатора, арендовали машины, а нападали с макетом гранаты Ф-1, битой и «острым предметом».

Уголовные дела в отношении соучастников осужденного рассматривает суд.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В июне в Москве задержали обвиняемых в изнасиловании и вымогательстве $18 тыс. у девушки. По данным следствия, ее удерживали в квартире и насиловали, требуя деньги.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Им вменяют насильственные действия сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132), за что предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, незаконное лишение свободы (п. «а» ч. 2 ст. 127) — до пяти лет тюрьмы, а также вымогательство (п. «б» ч. 3 ст. 163), максимальное наказание за которое составляет семь лет лишения свободы.

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Хабаровск изнасилование разбой Следственный комитет похищение человека похищение людей
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