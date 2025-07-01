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Минтруд предложил 12-дневные новогодние каникулы для россиян в 2026 году

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минтруд подготовил проект производственного календаря на 2026 год, который предусматривает 12 дней новогодних каникул, о чем ведомство сообщило во «ВКонтакте».

Согласно проекту, новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Также предусмотрены пять трехдневных выходных в течение года: в феврале (21–23-е), марте (7–9-е), мае (дважды, 1–3-го и 9–11-го) и июне (на День России, 12–14-го). В ноябре выходным днем станет 4-е.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что перенос выходных позволяет оптимально распределить время труда и отдыха.

«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — приводит его слова Минтруд.

Пока документ еще не принят, его разместили для общественного обсуждения на портале нормативных и правовых актов.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
Общество
Фото:Минтруд России

В 2025 году в новогодние праздники россияне отдохнули 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года.  

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Полина Дуганова
календарь Выходные новогодние праздники Минтруд Новый год правительство России праздники зимние праздники
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