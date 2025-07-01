Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

Новогодние каникулы продлятся 12 дней, пять раз в предстоящем году россиян ждут выходные по три дня подряд

Фото: Минтруд России

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, сообщает ведомство.

В новогодние каникулы россиян ждет 12 дней отдыха. В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

В марте граждан также ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта. В мае отдых будет разделен на два отрезка: дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне выходные будут с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня.

В ноябре россиян ждет один праздничный выходной день — 4 ноября. А 31 декабря начнутся новогодние праздники.

Глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается ежегодно.

«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. Пять раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — отметил он.