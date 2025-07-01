Суд Сургута приговорил летчицу группы «Барсы» к условному сроку

Сургутский городской суд вынес приговор представителям пилотажной группы «Барсы» — летчице Снежане Игнатенко и организатору полетов Анастасии Барсовой, признав их виновными в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Подсудимая Барсова А.В... назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года, условно с испытательным сроком три года. Подсудимая Игнатенко С.С... назначено наказание в виде лишения свободы два года один месяц, условно с испытательным сроком три года один месяц», — говорится в сообщении.

Кроме того, Барсова должна выплатить штраф в размере 80 тыс. руб., Игнатенко — в размере 100 тыс. руб. Также их обеих лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях на срок два года шесть месяцев.

Прокуратура просила два года и два месяца лишения свободы условно для Игнатенко и два года лишения свободы условно для Барсовой.

Как сообщает «СургутИнформТВ», уголовное дело в отношении представителей «Барсов» завели в феврале 2024 года после того, как пассажирка самолета Ольга Шипицына, которым управляла Игнатенко, написала заявление в транспортную прокуратуру. По утверждению потерпевшей, во время экскурсионного полета ей стало плохо, она испытала страх за свою жизнь и едва не потеряла сознание. Сама Игнатенко утверждала, что не исполняла сложных трюков во время полета.

Анастасия Барсова была ответственна за рекламное сопровождение, прием звонков от потенциальных клиентов и получение денег от них. При этом, по данным следователей, полеты проводились на самолете, не приспособленном для фигур высшего пилотажа.



Осенью 2024 года Шипицына скончалась незадолго до очередного заседания. Смерть наступила во сне, ранее девушке диагностировали порок сердца. После этого сторону обвинения стал представлять муж заявительницы.