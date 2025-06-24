В Петербурге в подвале гостиницы нашли схрон с оружием

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге в подвале гостиницы «Спутник» на проспекте Тореза обнаружили схрон с оружием, сообщила пресс-служба МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, арсенал оружия был обнаружен работниками гостиницы при проведении ремонтных работ в подвальном помещении здания. После обнаружения схрона сотрудник гостиницы обратился в полицию Выборгского района.

«Прибывшие полицейские насчитали 3 ручные противотанковые гранаты, 2 пистолета ТТ, снайперскую винтовку, охотничий карабин, более одного килограмма тротила и несколько сотен патронов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Оружие, которое находилось в состоянии сильной коррозии, было изъято и направлено на экспертизу.

Предварительно установлено, что тайник мог быть устроен в 1990-х годах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце апреля в Нижегородской области ФСБ обнаружила тайник с огнестрельным оружием и «средствами поражения» в полуразрушенном здании.

На видеокадрах, опубликованных ведомством, один из мужчин достает сумки из укрытия. На стене рядом с тайником нанесена надпись «Лера привет!».

По данным спецслужбы, схрон принадлежал подозреваемым в подготовке диверсионно-террористического акта на нефтехимическом предприятии.