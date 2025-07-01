Прокуратура проведет проверку из-за размыва путей на участке Транссиба

Video

Читинская транспортная прокуратура начала проверку после размыва железнодорожной насыпи на перегоне между станциями Карымская и Дарасун Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел 1 июля из-за погодных условий, сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время движение поездов организовано по реверсивной схеме по одному из путей. Задержан пассажирский поезд № 401, следовавший по маршруту Чита — Приаргунск.

РБК обратился за комментарием в РЖД.

Читайте РБК в Telegram.