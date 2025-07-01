Прокуратура проведет проверку из-за размыва путей на участке Транссиба
Читинская транспортная прокуратура начала проверку после размыва железнодорожной насыпи на перегоне между станциями Карымская и Дарасун Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел 1 июля из-за погодных условий, сообщили в надзорном ведомстве.
В настоящее время движение поездов организовано по реверсивной схеме по одному из путей. Задержан пассажирский поезд № 401, следовавший по маршруту Чита — Приаргунск.
РБК обратился за комментарием в РЖД.
Начальник Центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Забайкалью Андрей Варфоломеев сообщил ранее, что на двух участках Транссибирской магистрали, в Читинском и Карымском округах Забайкалья, дожди подмыли железнодорожные пути.
Движение пассажирских и грузовых поездов ограничили, как и скоростной режим. Проводятся аварийно-восстановительные работы. По словам Варфоломеева, дожди в регионе продолжатся до 3 июля.
Местные власти, по его словам, усилят контроль за уровнем воды в малых реках и займутся расчисткой дренажных и ливневых систем. Тогда же в РЖД предупредили, что ожидаются задержки ряда пассажирских рейсов, включая поезда Благовещенск — Чита и Владивосток — Москва.
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