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Общество ,  
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Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

Даже если часть платежей за квартиру внесена уже после свадьбы, жилье, купленное до брака, не делится между супругами после развода, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, передает «РИА Новости».

Суд рассмотрел дело супругов из Ставрополя, которые прожили вместе 13 лет. Трехкомнатную квартиру муж купил до брака, но внес часть платежей и зарегистрировал право собственности уже после свадьбы.

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Женщина при разводе попросила поделить пополам эту квартиру как совместно нажитое имущество.

«Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака <...> не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов», — говорится в определении.

При этом жена имеет право требовать компенсацию, если может доказать, что супруг погашал долг за счет общего имущества, уточнили в суде.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что семьям, которые хотят развестись, нужен медиатор. По его мнению, пары, которые решили расторгнуть брак, можно было бы направлять «к умному, опытному» специалисту, который поможет сохранить семью.

Осенью прошлого года в Госдуме предлагали ввести обязательные консультации с семейным психологом для супругов, которые хотят подать на развод. Чуйченко тогда также рассказывал о законопроекте, предусматривающем обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. Речь шла о делах о разводе, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.

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Полина Минаева
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