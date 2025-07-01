На Транссибе ограничили движение поездов из-за подмыва путей

В Забайкалье сильные дожди подмыли железнодорожные пути на двух участках Транссибирской магистрали в Читинском и Карымском округах, движение пассажирских и грузовых поездов там ограничили. Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Андрей Варфоломеев, его комментарий опубликован в телеграм-канале краевого главка МЧС.

«В настоящее время движение осуществляется с ограничением скоростного режима. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», — рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях Андрей Варфоломеев.

По его словам, дожди в регионе продлятся до 3 июля. Местные власти проконтролируют обстановку на малых реках, очистят дренажные и ливневые системы, заверил чиновник.

Ожидаются задержки пассажирских поездов, в частности, из Благовещенска в Читу и из Владивостока в Москву, пишет местное издание Chita.ru.

В июне в Краснодарском крае из-за обвала скалы, вызванного сильными ливнями, временно приостановили движение поездов на перегоне Туапсе — Шепси в Туапсинском регион. В результате инцидента были задержаны десять пассажирских поездов.