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Политика ,  
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Восемь оппозиционных партий Грузии отказались от участия в выборах

Представители восьми оппозиционных партий в Грузии подготовили совместное заявление, где объявили бойкот осенним выборам в органы местного самоуправления и отказались от участия в них, сообщает 1TV.

«Мы, прозападные политические партии и группы Грузии <...> отказываемся от участия в выборах в органы местного самоуправления, поскольку считаем, что в нынешних реалиях участие в этом процессе не будет отвечать интересам наших граждан, а лишь создаст видимость легитимности незаконного режима», — говорится в заявлении, которое лидеры партий зачитали перед зданием грузинского парламента.

Экс-президент Грузии приняла участие в митинге в Тбилиси
Политика
Саломе Зурабишвили

К заявлению присоединились следующие партии: «Площадь Свободы», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи — Больше свободы», «Дроа» и «Федералисты».

Митинги начались в ноябре 2024 года в Тбилиси и других городах Грузии и проходят до сих пор. Осенью премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе.

Среди требований протестующих — проведение новых парламентских выборов и освобождение граждан, задержанных на акциях.

В марте по решению суда в Грузии арестовали банковские счета трех фондов, которые оплачивали штрафы задержанным участникам акций протеста. В апреле прокуратура Грузии начала обыски в Тбилиси в квартирах основателей фондов.

Накануне бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили поучаствовала в очередном митинге в Тбилиси. Она призвала оппозиционные силы страны к единству. По ее словам, цель протестов — разрушение правящей партии «Грузинская мечта» и решение проблемы коррупции.

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Теги
Полина Минаева
оппозиция Грузия партии Грузинская мечта
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