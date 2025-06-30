Экс-президент Грузии приняла участие в митинге в Тбилиси

В Тбилиси состоялась акция протеста оппозиционных партий и их сторонников, сообщает 1tv.ge.

На митинге выступила бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили. Политик призвала оппозиционные силы страны к единству.

«План — единство, и так будет завтра и послезавтра, пока мы не достигнем результата», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, цель оппозиции — разрушение правящей партии «Грузинская мечта» и решение проблемы коррупции. Зурабишвили напомнила, что протесты в Грузии продолжаются семь месяцев. Экс-президент отметила, что участники демонстраций «заплатили очень высокую цену».

В ходе акции протеста 29 июня участники митинга перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента. Сторонники оппозиции призвали освободить ранее задержанных на демонстрациях людей.

Митинги в Грузии начались в ноябре 2024 года. Протестующие, в частности, требуют провести новые парламентские выборы. В апреле премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «иностранные силы» в провокациях в центре Тбилиси в ходе митинга.