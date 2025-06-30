Грузовик с буквой Z попал в смертельное ДТП в Московской области

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«КАМАЗ» попал в смертельное ДТП в Московской области на третьем километре дороги М-3 «Украина», сообщили РБК в Главном управлении МВД по области.

Водитель, управляя легковым автомобилем Volkswagen, при выезде с дороги столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир легковой машины.

На записи с места аварии на двери грузовика виден тактический знак — вписанная в ромб буква Z.