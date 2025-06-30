В Санкт-Петербурге Mercedes врезался в фонарный столб на Невском проспекте

В Петербурге Mercedes врезался в фонарный столб

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В Санкт-Петербурге Mercedes врезался в фонарный столб, сообщает Главное управление МВД по Ленинградской области во «ВКонтакте».

Авария произошла около 15:30 мск на Невском проспекте. Водитель джипа при повороте направо столкнулся с автомобилем марки Mercedes, который ехал по автобусной полосе. От удара немецкая иномарка выехала на тротуар и врезалась в фонарный столб, чуть не задев пешеходов.

Ведомство сообщило, что ПДД нарушили оба водителя, дорожная полиция проводит проверку по факту случившегося.

22 июня на кольцевой автодороге Петербурга произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля. Один из автомобилей загорелся. Пассажир, находившийся внутри, умер.