В Петербурге Mercedes врезался в фонарный столб
В Санкт-Петербурге Mercedes врезался в фонарный столб, сообщает Главное управление МВД по Ленинградской области во «ВКонтакте».
Авария произошла около 15:30 мск на Невском проспекте. Водитель джипа при повороте направо столкнулся с автомобилем марки Mercedes, который ехал по автобусной полосе. От удара немецкая иномарка выехала на тротуар и врезалась в фонарный столб, чуть не задев пешеходов.
Ведомство сообщило, что ПДД нарушили оба водителя, дорожная полиция проводит проверку по факту случившегося.
22 июня на кольцевой автодороге Петербурга произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля. Один из автомобилей загорелся. Пассажир, находившийся внутри, умер.
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